Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschmieren Auto mit Graffiti - rund 3.000 Euro Schaden (26./27.11.2024)

Singen (ots)

Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem in der Uhlandstraße geparkten Auto verursacht. Zwischen 21 Uhr und 7 Uhr beschmierten die Unbekannten den auf dem Parkplatz der Robert-Gerwig-Schule abgestellten weißen VW Crafter über die komplette rechte Seite mit mehreren Buchstaben.

Sachdienliche Hinweise auf die Sprayer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell