Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeikontrolle mit Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr

Augsburg (ots)

Augsburg/Donauwörth - Am Samstag (02.11.2024) führte die Polizei gleich mehrere Kontrollstellen mit dem Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr durch. In neun Fällen waren Fahrerinnen bzw. Fahrer unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol unterwegs.

Bereits seit mehreren Wochen plante die Verkehrspolizei Augsburg eine Kontrollaktion, welche mit Unterstützung von Einsatzkräften unterschiedlicher Polizeiinspektionen aus Nordschwaben am Samstag stattfand. Ab 19.00 Uhr kontrollierten gut 40 Beamtinnen und Beamte zahlreiche Fahrzeuge in der Neuburger Straße und Donauwörther Straße in Augsburg sowie an der B2 in Donauwörth. Dabei lag der Schwerpunkt auf der sog. "Fahrtüchtigkeit", also Fahrten unter Drogen - oder Alkoholeinfluss.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte vier Fahrten unter Drogeneinwirkung und fünf Fahrten unter Alkoholeinfluss fest. Bei den Drogenfahrten mussten die Betroffenen eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. In anderen Fällen mussten die Betroffenen für einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest zu einer Inspektion gebracht werden.

Zudem achteten die Einsatzkräfte wie üblich auch auf die Einhaltung der weiteren Verkehrsregeln. Hierbei stellten die Beamten Verkehrsverstöße, wie nicht angelegter Gurt, ungesicherte Ladung sowie Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung fest. Des Weiteren kontrollierten die Beamten eine Person, welche durch eine Fahndung gesucht wurde.

