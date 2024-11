Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Aufmerksame Bankmitarbeiter verhindern Geldübergabe nach Schockanruf (21.11.2024)

Konstanz (ots)

Aufmerksame Mitarbeiter einer Bank in KN-Wallhausen haben am Donnerstagvormittag eine Geldübergabe nach einem Schockanruf verhindert. Eine Seniorin erhielt zuvor einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten der ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe bei dem eine Person schwer verletzt worden sei. Eine drohende Haft könne nur gegen die Zahlung einer Kaution im fünfstelligen Bereich verhindert werden. Nachdem die 87-Jährige angab kein Geld zu Hause zu haben, "organisierte" der Betrüger ihr ein Taxi, dass sie zu einer Bank brachte um dort die erforderliche Summe abzuheben. Die Mitarbeiter der Filiale schöpften glücklicherweise sofort Verdacht, verständigten die Tochter der 87-Jährigen und verhinderten so, dass die Betrüger die lebensältere Frau um einen großen Geldbetrag brachten.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor angeblichen "Polizisten", die ihre Opfer über das Telefon ausfragen oder sogar zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten. Die "echte Polizei" verlangt niemals eine Kaution, oder nimmt Geld oder sonstige Wertsachen in Empfang.

Sollten Sie die Betrüger zur Abholung von Bargeld und Wertgegenständen bei einer Bank überzeugt haben, so nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen die Situation - auch wenn Sie in Sorge um ihre Liebsten sind!

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bzgl. dieser Betrugsmasche!

