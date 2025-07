Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Motorradfahrer verliert Kontrolle über seine Maschine und stürzte: 67-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Weeze (ots)

Am Freitag (4. Juli 2025) kam es gegen 16:00 Uhr auf dem Hülmer Deich in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Goch befuhr mit seinem Motorrad den Hülmer Deich in Fahrtrichtung Weeze. Der Gocher beabsichtigte einen vorrausfahrenden Pkw zu überholen und verlor dabei die Kontrolle über die Maschine. Diese geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 67-Jährige zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An der Unfallörtlichkeit beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h, während kein Überholverbot besteht. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zur Unfallursache dauern derzeit noch an. (pp)

