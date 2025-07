POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Jugendhaus: Zeugen im Rahmen der Ermittlungen gesucht

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots) - Am Donnerstag (3. Juli 2025) kam es gegen 17:54 Uhr an der Reeser Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Nach aktuellem Kenntnistand geht die Polizei davon aus, dass unbekannte Täter das Vordach einer Lagerhalle bestiegen und von dort aus über ein Fenster in das Innere der Halle ...

mehr