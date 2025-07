Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Körperliche Auseinandersetzung nach Beleidigung: Zwei Personen leicht verletzt

Kleve (ots)

Am Sonntag (6. Juli 2025) kam es zwischen 01:00 Uhr und 01:05 Uhr an der Schloßstraße in Kleve zu einer gefährlichen Körperverletzung. Im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung wurden dabei zwei Personen, ein 18-Jähriger aus Bedburg-Hau sowie ein 19-Jähriger aus Kranenburg, leicht verletzt. Der 18-Jährige aus Bedburg-Hau gab an, dass sich Ihm und seiner Begleitung eine sieben- bis achtköpfige Personengruppe genähert habe. Nachdem einer der beiden später leichtverletzten Personen eine Beleidigung in Richtung der Gruppe ausgesprochen hatte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Gruppe, aus welcher eine Person beschrieben werden konnte (siehe unten), entfernte sich anschließend in Richtung Schwanenburg. Der 19-jährige Kranenburger wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 16 Jahre alt - ca. 160 cm groß - schmale Statur - polnisches Aussehen - dunkle mittellange Haare mit Mittelscheitel - schwarzer Anzug, weißes Hemd, Lederschuhe

Die Ermittlungen zum Sachverhalt hat das KK Kleve aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an 02821 5040. (pp)

