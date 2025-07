POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannter Täter verschafft sich Zugang über gekipptes Fenster

Kleve-Materborn (ots) - Am Samstag (5. Juli 2025) kam es zwischen 04:55 Uhr und 05:00 Uhr an der Gertrud-Boss-Straße in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter fuhren dabei mit einem schwarzen Audi A4, welches das polnische Kennzeichen FSL216CC trug, rückwärts in das Schaufenster eines Werkzeugfachhandels. Nachdem die Täter mit dem Fahrzeug die ...

