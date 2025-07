Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Werkzeugfachhandel: Täter fahren mit Fahrzeug in Schaufenster

Kleve-Materborn (ots)

Am Samstag (5. Juli 2025) kam es zwischen 04:55 Uhr und 05:00 Uhr an der Gertrud-Boss-Straße in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter fuhren dabei mit einem schwarzen Audi A4, welches das polnische Kennzeichen FSL216CC trug, rückwärts in das Schaufenster eines Werkzeugfachhandels. Nachdem die Täter mit dem Fahrzeug die Schaufensterscheibe beschädigt hatten, entfernten sie sich aus bislang unbekannten Gründen von der Örtlichkeit und drangen somit nicht in das Gebäudeinnere ein. Folglich wurden auch keine Wertgegenstände entwendet. Eine durch die Beamtinnen und Beamten der Kreispolizeibehörde Kleve, welche das Fahrzeug an der Tatörtlichkeit feststellten, eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

