POL-KLE: Goch - Zwei Fahrzeuge und Gebäude beschädigt: Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Freitag (4. Juli 2025) kam es gegen 03:40 Uhr an der Hevelingstraße in Goch zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache brannte ein zwischen zwei Einfamilienhäusern abgestelltes Wohnmobil (Hersteller: Hymer), welches auf einen 67-jährigen Mann aus den Niederlanden zugelassen war, vollständig aus. Auch ein weißer VW Transporter eines 54-jährigen Halters aus Goch, welcher neben dem Wohnmobil und somit ebenfalls zwischen den beiden Häusern abgestellt gewesen war, wurde beschädigt. Bei diesem Fahrzeug kam es zu Karosseriebeschädigungen im hinteren Bereich des Wagens. An den beiden Wohngebäuden, zwischen denen die Fahrzeuge gestanden hatten, schmolzen durch die Wärmeentwicklung mehrere Fensterrahmen bzw. sprangen mehrere Fensterscheiben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugenhinweise nimmt das KK Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

