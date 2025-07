Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Fahrzeug im Heckbereich beschädigt: Unfallverursacher entfernt sich

Goch (ots)

Am Dienstag (1. Juli 2025) kam es zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr an der Brückenstraße in Goch zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein schwarzer Audi A5 Sportsback, der auf einem Parkplatz an der genannten Örtlichkeit abgestellt gewesen war, im Bereich der Heckstoßstange auf der Fahrerseite beschädigt. Die Nutzerin des Wagens, eine 35-jährige Frau aus Goch, informierte die Polizei über die Verkehrsunfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

