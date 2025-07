POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfallflucht: VW Polo auf Supermarktparkplatz beschädigt

Geldern (ots) - Am Mittwoch (2. Juli 2025) kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:20 Uhr am Südwall in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 21-jährige Frau aus Kerken hatte einen grauen VW Golf vorwärts in einer Parkbucht auf einem Parkplatz abgestellt, welcher im Bereich der Heckstoßstange auf der Beifahrerseite beschädigt wurde. Nach Angaben der Frau hatte bei ...

