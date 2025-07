Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Sicher in den Urlaub mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen

Kostenlose Beratung und Verwiegung der Fahrzeuge durch die Polizei

Kreis Kleve (ots)

Die Polizei im Kreis Kleve bietet auch in diesem Jahr vor Beginn der Ferien in Nordrhein-Westfalen, unter dem ihre bewährte kostenlose Beratung zu den Themen

- Technischer Zustand - Ladungssicherung - Überladung - Übermüdung - Ablenkung

an. Unter dem Motto "Sicher in den Urlaub" besteht auch wieder die Möglichkeit, das Fahrzeug bzw. das Gespann kostenfrei wiegen zu lassen. Am Donnerstag (10. Juli 2025) zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr findet die Aktion in Geldern, Am Nierspark, auf dem Parkplatz hinter dem Berufskolleg statt. Am Freitag (11. Juli 2025) wird sie in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Bedburg-Hau, am Gut Rosendal, Johann-van-Aken-Ring 1, stattfinden. Die Beamten und Beamten der Unfallprävention und des Verkehrsdienstes freuen sich auf Ihren Besuch. #sicherindenurlaub (sp)

