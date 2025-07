Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Zusatzschloss verhinderte Diebstahl

Kleve (ots)

Am Dienstag (01. Juli 2025) versuchten bisher unbekannte Personen in der Zeit von 09:15 Uhr bis 10:00 Uhr in ein Haus an der Weberstraße in Kleve einzubrechen. Sie versuchten, eine Zugangstür aufzuhebeln, als das misslang, schlugen sie ein Fenster in der Tür ein. Es gelang ihnen aufgrund einer Zusatzverriegelung in Form eines Riegelschlosses nicht, die Tür zu öffnen, woraufhin sie offensichtlich von ihrem Vorhaben abließen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruchsversuch oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich der Weberstraße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell