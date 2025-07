Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fahrzeug im Frontbereich beschädigt: Hinweise erbeten

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Dienstag (1. Juli 2025) kam es zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr an der Straße Fischerort in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 53-jähriger Halterin eines blauen Audi A4 hatte den Wagen am linken Straßenrand abgestellt und musste nach Ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen an der Verkleidung der Stoßstange auf der vorderen Beifahrerseite feststellen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell