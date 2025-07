Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Nach Überholvorgang: Unbekannter Verkehrsteilnehmer verwehrt Weiterfahrt und wird handgreiflich

Kevelaer-Twisteden (ots)

Am Montag (23. Juni 2025) kam es gegen 21:30 Uhr am Maasweg in Kevelaer zu einer Nötigung und in der Folge am Meersweg zu einer vorsätzlichen einfachen Körperverletzung. Ein 75-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Venlo befuhr, nach eigenen Angaben, mit seinem Fahrzeug den Maasweg und wurde dabei von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer überholt. Dabei nahm der Niederländer die Geschwindigkeit des überholenden Fahrzeugs als zu schnell wahr und wollte den unbekannten Verkehrsteilnehmenden darauf per Lichthupe aufmerksam machen.

In der Folge stellte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmende mit seinem roten Pick-up (vermutlich Ford Ranger), welcher schwarze Felgen mit rotem Rand aufwies, mittig auf die Fahrbahn und verwehrte dem niederländischen Verkehrsteilnehmer die Weiterfahrt. Der männliche Verkehrsteilnehmer (Beschreibung siehe unten) stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, begab sich zum Fahrzeug des Niederländers und schrie diesen, bei geschlossenen Fensterscheiben, an. Nachdem der Mann zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, setzte er seine Fahrt in Richtung Meersweg fort, während der 75-Jährige ihm folgte, um sich das Kennzeichen zu notieren. Auf Höhe eines landwirtschaftlichen Betriebs wurde der Niederländer von zwei weiteren Personen, welche er nicht weiter beschreiben konnte, angesprochen und auch der unbekannte Verkehrsteilnehmende näherte sich erneut dem Fahrzeug. Dabei kam es durch ein geöffnetes Fenster des Fahrzeugs zu einer einfachen Körperverletzung, weshalb der Niederländer, welcher leicht verletzt wurde, sein Fahrzeug zurücksetzte und die Örtlichkeit verließ.

Der unbekannten Verkehrsteilnehmer konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 35 bis 40 Jahre alt - ca. 195 bis 200 cm groß - europäisches Erscheinungsbild - athletischer Körperbau - dunkle Haare - Blaumann ohne Aufschrift

Das Fahrzeug des unbekannten Verkehrsteilnehmers kann wie folgt beschrieben werden:

- roter Pick-up (vermutlich Ford Ranger) - schwarze Felgen mit rotem Rand

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach dem unbekannten Verkehrsteilnehmer und nimmt Hinweise bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

