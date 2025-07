Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Pkw kollidiert mit Baum: Mann aus Schwalmtal scherverletzt

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Montag (30. Juni 2025) kam es gegen 16:45 Uhr an der Issumer Straße in Kerken zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Schwalmtal befuhr mit einem blauen Ford S-Max die Issumer Straße in Fahrtrichtung Kerken-Aldekerk (Rheurdter Straße). Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann dabei nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug, welches auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, als auch am Baum entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme sowie das Abschleppen des Fahrzeugs wurde die Strecke gesperrt. (pp)

