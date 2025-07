Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Rennradfahrer stürzt in Herongen

am nächsten Tag in Klinik verstorben

Straelen (ots)

Am Freitag (27. Juni 2025) gegen 14:15 Uhr wurde ein 77-jähriger Rennradfahrer aus Horst in den Niederlanden bei einem Verkehrsunfall auf der Niederdorfer Straße in Straelen-Herongen verletzt. Er hatte in einer Gruppe von sieben Rennradfahrern den kombinierten Geh- und Radweg aus Richtung Venlo kommend in Richtung Herongen befahren, als er aufgrund einer Bodenwelle ins Straucheln kam und stürzte. Er wurde mit dem Rettungsdienst verletzt einem Krankenhaus in Venlo zur weiteren Behandlung zugeführt. Von dort wurde er in eine Klinik nach Maastricht verlegt, in der er am Samstagmorgen verstarb. Inwieweit der Tod des Mannes ursächlich auf den Verkehrsunfall zurückzuführen ist, ist derzeit noch unklar und unter anderem Gegenstand der andauernden Ermittlungen des Verkehrskommissariates der Polizei. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell