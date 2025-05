Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung: 177 km/h bei erlaubten 100 km/h

B281/ Neustadt an der Orla (ots)

Am Donnerstagnachmittag verzeichneten Beamte der LPI Saalfeld im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der B281/ Neustadt an der Orla einen "traurigen" Spitzenwert. In Richtung Gera wurden im Laufe des Nachmittags bei erlaubten 100 km/h (60 km/h für LKW) mehr als 1600 Fahrzeuge überprüft. In 178 Fällen wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. In 63 Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, vier Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Die schnellsten, gemessenen Geschwindigkeiten von PKW-Fahrern betrugen 177 km/h und 161 km/h.

