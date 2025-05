Neuhaus am Rennweg (ots) - Rund eine Woche nach einer Amokandrohung an einem Gymnasium in Neuhaus am Rennweg dauern die Ermittlungen weiterhin an. Am vergangenen Freitag kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem verdächtige Schriften zur Androhung möglicher Straftaten im Schulgebäude bemerkt wurden- es wurde bereits polizeilich dazu berichtet. Im Fokus der noch andauernden Ermittlungen stehen mehrere Schülerinnen des ...

