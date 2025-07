Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Sicher in den Urlaub

Polizei informiert zu Einbruchsschutz bei Reisemobilen und zur Gefahr eines Einbruchs bei Urlaubsabwesenheit

Kreis Kleve (ots)

Neben der Beratung und der Verwiegung von Reisemobilen und Gespannen, auf die wir am gestrigen Mittwoch (02. Juni 2025) bereits aufmerksam gemacht haben (siehe Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6068462 ), bieten die Mitarbeiter der Technischen Prävention der Kriminalpolizei im Rahmen der Aktion #sicherindenurlaub weitere Beratungsangebote an. Hier geht es vorrangig um die Themen Einbruchsschutz an Reisemobilen sowie die Gefahren eines Einbruchs bei Urlaubsabwesenheit. An folgenden Tagen werden die Beamten unterwegs sein:

- Montag, 14. Juli 2025 sind sie in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf Wohnmobilstellplätzen im Südkreis unterwegs, - Mittwoch, 16 Juli 2025 kann man sie in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Rees-Haldern antreffen. Dort werden sie durch Mitarbeiter der Verkehrsunfallprävention unterstützt und es wird zusätzlich das Angebot der Fahrradcodierung geben, - Freitag, 18. Juli 2025 sind sie wieder von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf Wohnmobilplätzen im Nordkreis unterwegs. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell