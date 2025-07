Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Bewohnerin trifft Einbrecher an: Unbekannter männlicher Täter entfernt sich von der Örtlichkeit

Emmerich am Rhein-Borghees (ots)

Am Samstag (5. Juli 2025) kam es gegen 12:52 Uhr am Borgheeser Weg in Emmerich zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter männlicher Täter beschädigte an einem Einfamilienhaus ein Fenster und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Beim Durchsuchen von diversen Schränken wurde der männliche Täter von einer Bewohnerin des Einfamilienhauses angetroffen und entfernte sich daraufhin mit einem Mountainbike, in Richtung Hüthumer Straße, von der Örtlichkeit. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass keine Wertgegenstände entwendet wurden. Aufgrund der Aussage der Bewohnerin und weiteren Zeugen kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 25 Jahre alt - ca. 170 bis 175cm groß - ungepflegtes / europäisches Erscheinungsbild - sehr dünne Figur - Kurzhaarschnitt (dunkelbraune Haare) - schwarze Jacke - dunkelblaues Top - lange dunkle Hose - an der linken Hand ein schwarzes Tuch sowie ein buntes Armband - schwarzer Ruckack - Mountainbike

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

