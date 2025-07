POL-KLE: Emmerich - Vordach bestiegen: Unbekannte Täter beschädigen Fenster und dringen in Lagerhalle ein

Emmerich am Rhein-Borghees (ots) - Am Samstag (5. Juli 2025) kam es gegen 12:52 Uhr am Borgheeser Weg in Emmerich zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter männlicher Täter beschädigte an einem Einfamilienhaus ein Fenster und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Beim Durchsuchen von diversen ...

