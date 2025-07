Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen im Bereich einer Engstelle: 78-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kerken-Stenden (ots)

Am Freitag (4. Juli 2025) kam es gegen 11:25 Uhr an der Dorfstraße in Kerken zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen im Bereich einer Engstelle ein grauer Ford Focus und ein Trike (Hersteller: Rewaco) zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzt sich der 78-jährige Fahrer des Trikes schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Auch die 76-jährige Mitfahrerin des Trikes wurde trotz ihrer leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Am Trike der beiden aus Kempen stammenden Personen entstand Sachschaden. Die beiden sich im grauen Ford Focus befindlichen Personen, eine 41-jährige Frau sowie ein sechs jähriger Junge blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch das Verkehrskommissariat dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an.

Zeugenhinweise bitte unter 02831 1250 an die Polizei Geldern.

