Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Täterfestnahme nach Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Mutterstadt zu einem Einbruch, bei welchem zwei männliche Täter durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus eindrangen. Im Haus befand sich einer der Bewohner, welcher umgehend den Notruf wählte. Zu einem Kontakt zwischen den Tätern und dem Bewohner kam es nicht. Durch die Polizei konnten die beiden Täter kurze Zeit später beim Verlassen des Grundstücks festgenommen werden. Diese trugen Einbruchswerkzeug und Diebesgut mit sich, welches eindeutig dem Einbruch zugeordnet werden konnte. Die Täter wurden am Abend des 08.06.2025 einem Haftrichter vorgeführt, welcher gegen beide Personen Haftbefehl erließ.

