POL-PPRP: Schwere räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Eine Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Schanzstraße (nahe Kanalstraße) bemerkte am Donnerstag (05.06.2025), gegen 11 Uhr, dass ihr Kellerabteil von Unbekannten aufgebrochen und ihr Laubsauger gestohlen wurde. Zuletzt war die Frau am 22.05.2025 in ihrem Keller, zu diesem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Haben Sie im genannten ...

