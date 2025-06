Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Täter nach Einbruch in Transporter flüchtig

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (vom 04.06.2025 auf den 05.06.2025) teilten aufmerksame Anwohner gegen 2:30 Uhr der Polizei mit, dass ein Mann in der Leuschnerstraße versucht hätte, einen Sprinter aufzubrechen. Als hierbei der Alarm des Fahrzeugs auslöste, flüchtete die Person in einem silberfarbenen Fiat Punto in Richtung BASF Feierabendhaus. Das beschriebene Fahrzeug konnte wenig später durch Polizeibeamte im Bereich der Karl-Müller-Straße fahrend gesichtet und verfolgt werden. In der Leuschnerstraße hielt der Täter an, ließ sein Auto stehen und flüchtete zu Fuß in einen Park in Richtung Carl-Bosch-Straße, wo die Polizeibeamten den Sichtkontakt zum Täter verloren. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifen und einem Polizeihund konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

1,65 - 1,75m groß,

25 - 35 Jahre alt,

dunkle Haare,

sportliche Bekleidung.

Bei dem geparkten Transporter wurde durch den bisher noch unbekannten Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Der vom Täter zurückgelassene Fiat Punto wurde durch die Polizei sichergestellt.

Sachdienliche Hinweise zum Täter können unter der Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 weitergegeben werden.

