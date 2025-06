POL-PPRP: Nach Diebstahl Geld abgehoben

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Dienstag (03.06.2025), 20 Uhr, und Mittwoch (04.06.2025), 6:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Yorckstraße, zwischen Roonstraße und Halbergstraße, ein und entwendeten Bargeld. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de ...

