Polizei Köln

POL-K: 250513-5-Lev VU-Team-Einsatz: Abbiegeunfall auf der Bonner Straße in Opladen - Motorradfahrer in Klinik

Köln (ots)

Bei einem Abbiegeunfall mit einem beteiligten VW Tiguan am Dienstagmorgen (13. Mai) auf der Bonner Straße in Leverkusen-Opladen ist ein Motorradfahrer (28) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer (36) gegen 7 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Leverkusen-Opladen im Kreuzungsbereich nach links zur Auffahrt der BAB 3 abgebogen. Dabei soll er mit den in Richtung Fixheider Straße fahrenden 28-Jährigen erfasst haben.

Derzeit gehen die Ermittler ersten Hinweisen nach, dass der 36-Jährige bei "Rot" abgebogen sein soll. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Eine Überprüfung des Autofahrers hatte aber bereits zuvor ergeben, dass der darüber hinaus nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung in Richtung Fixheider Straße bis circa 9 Uhr gesperrt. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell