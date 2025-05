Polizei Köln

POL-K: 250513-4-K Tatverdächtiger nach Messerangriff am Neumarkt festgenommen - Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 1 vom 28. April

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Polizei Köln hat am heutigen Dienstag (13. Mai) gegen 7 Uhr an der innerstädtischen Straße "Auf dem Berlich" einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der am Sonntag (27. April) nahe der Platzfläche Neumarkt einen 44-Jährigen mit einem Messerstich in den Hals lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Ermittlungen einer Mordkommission hatten schon bald den Tatverdacht gegen den nach der Tat geflüchteten Angehörigen der örtlichen Betäubungsmittelszene erhärtet. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Köln einen richterlichen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 28-Jährigen erwirkt, den die Beamten nun vollstreckt haben. Die Ermittlungen zur Tatmotivation dauern an. Der ebenfalls der Szene angehörige Geschädigte war zur intensivmedizinischen Versorgung in eine Klinik gefahren worden, von wo er sich anschließend selbst wieder entließ. (cg/al)

