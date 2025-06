Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, von Unbekannten angegangen, Versuchter Einbruch, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht in Parkhaus

Am Mittwoch zwischen 8:30 und 14:20 Uhr wurde in der Gartenstraße in einem Parkhaus des Klinikums ein Pkw des Herstellers Hyundai i30 durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Mögliche Zeugen, welche Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Von Unbekannten angegangen

In der Ludwigstraße soll am Mittwochabend gegen 21 Uhr ein Mann von zwei Unbekannten, welche zu einer Gruppe von sechs Personen gehörten, geschlagen worden sein. Anschließend sollen sich die beiden in unbekannte Richtung entfernt haben. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier unter 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstag, 8 und 18 Uhr versuchte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße zu verschaffen. Dabei versuchte dieser, die Hauseingangstür zu öffnen, was ihm misslang. Personen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich an die Polizei Schwäbisch Hall zu wenden unter 0791 4000.

Schwäbisch Hall: Unfall an Fußgängerüberweg

Gegen 16 Uhr kam es am Mittwoch am Bahnhof Hessental zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige VW-Fahrerin befuhr die Bahnhofstraße aus Fahrtrichtung Michelbach, als sie an einem Fußgängerüberweg einen 36-Jährigen zu spät erkannte. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden, wodurch der Fußgänger zu Boden ging. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Gaildorf: Unfall nach Überholvorgang

Auf der B19 fuhren am Mittwoch gegen 8:40 Uhr ein 77-jähriger Opel-Fahrer und ein 65-jähriger Renault-Fahrer hintereinander von Ottendorf in Fahrtrichtung Westheim. In einer Rechtskurve scherte der Renault-Fahrer zum Überholen aus, als der 77-Jährige durch Hupen auf die unübersichtliche Stelle aufmerksam machte. Anschließend scherte der Überholende vor dem Renault wieder ein und verringerte seine Geschwindigkeit abrupt bis zum Stillstand. Daraufhin fuhr der Opel hinten auf, wodurch insgesamt ein Sachschaden von über 8.500 Euro entstand.

Untermünkheim: Unfall an Bahn-Viadukt

In der Übrigshäuser Straße kam am Mittwochabend gegen 23 Uhr ein 52-jähriger Opel-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und pralle gegen ein dortiges Viadukt. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Insgesamt ist derzeit davon auszugehen, dass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 9 und 15 Uhr wurde im Badtorweg auf einem Parkplatz ein Pkw des Herstellers Opel Corsa durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, weshalb die Polizei um Hinweise unter 0791 4000 bittet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell