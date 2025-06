Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Motorroller gestohlen

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigt am Dienstag zwischen 17:30 Uhr und 19:05 Uhr in der Ruhrstraße einen geparkten Mini Cooper. Der Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro wurde vermutlich beim Öffnen der Fahrertüre verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden: Auffahrunfall

Ein 24-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 7:45 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart und bemerkte hierbei zu spät, dass die vor ihm fahrende 34 Jahre alte Ford-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Der Schaden an den beiden Autos wird auf insgesamt 12.500 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Remshalden-Grunbach: Zeugen nach Unfallflucht auf der B29 gesucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 10:10 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart und übersah beim Fahrstreifenwechsel den links neben ihm fahrenden 47-jährigen VW-Fahrer. Dieser prallte anschließend gegen die Mittelleitplanke, an seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum geflüchteten Lkw-Fahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 15:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Beutelsbacher Straße geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Kind bei Unfall verletzt - Fahrer geflüchtet

Das Polizeirevier Winnenden sucht dringend Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochnachmittag in der Mühltorstraße. Ein 12-jähriges Mädchen fuhr gegen 14:15 Uhr die Mühltorstraße entlang in Richtung Jugendzentrum, als von rechts aus einem Schotterparkplatz ein bisher unbekannter Autofahrer in die Straße einfuhr und das Fahrrad des Mädchens touchierte. Diese stürzte anschließend und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um das gestürzte Mädchen zu kümmern. Beim Fahrzeug soll es sich um einen weißen Viertürer mit grünen und roten Schriftzügen am Heck handeln. Der Fahrer wurde als älterer Mann mit grauen Haaren beschrieben. Hinweise zum geflüchteten Verursacher werden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Winterbach: Motorroller gestohlen

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 18:45 Uhr wurde ein Motorroller, der am Fahrradstellplatz des Winterbacher Bahnhofs abgestellt war, gestohlen. Der schwarz-rote Roller vom Hersteller Jiangmen hat einen Wert von ca. 300 Euro. Am Roller waren die Kennzeichen 385 ULE angebracht. Auffällig am Roller ist zudem ein Aufkleber, der eine schwarze Billardkugel abbildet. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallfluchten

In der Zeit von Sonntag bis Mittwoch wurden zwei Autos, in der Schillerstraße und in der Untere Schwabstraße, durch unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigt. In beiden Fällen wurden die Unfallschäden mutmaßlich beim Vorbeifahren verursacht. Die jeweiligen Unfallverursacher entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem in der Schillerstraße geparkten Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. In etwa gleicher Höhe wurde der Hyundai beschädigt, der in der Unteren Schwabstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter 0711 57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell