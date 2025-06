Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Sachbeschädigung - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Neuler/Ebnat: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 08:30 Uhr, wurde aus einem unverschlossenen Skoda, der in der Ebnater Dorfstraße abgestellt war, Bargeld sowie eine EC-Karte entwendet. Zeugenhinweise auf den unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Rainau/Dalkingen: Diebstahl aus Pkw

Aus einem unverschlossenen Skoda, der am Sonntag zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr in der Kirchstraße abgestellt war, wurde von einem Unbekannten Bargeld in Höhe von ca. 60 Euro entwendet. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise unter der Nummer 07961 9300.

Schwäbisch Gmünd: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Ein 49-Jähriger kam am Mittwoch gegen 09:15 Uhr mit seinem Renault, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf der B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Aalen: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Montag, 16:00 Uhr und Dienstag, 07:20 Uhr, gelangten Unbekannte über ein Fenster in den Innenraum einer Gaststätte in der Reichsstädter Straße. Sie entnahmen aus einer Kasse ca. 300 bis 400 Euro Bargeld. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel.: 07361 524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden.

Abtsgmünd: Holzschnitzfiguren beschädigt

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass Unbekannte die beim Kreuzweg am Meisenberg befindliche Ölberg-Gruppe beschädigt haben. Die Vandalen warfen Steine in die mit Gittern gesicherte Grotte. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell