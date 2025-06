Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: versuchter Einbruch

Aalen (ots)

Murrhardt: Versuchter Einbruch in Reisebus

Ein Reisebusunternehmen stellte einen seiner Busse von Montag auf Dienstag am Parkplatz der Stadthalle ab. Am nächsten Morgen musste festgestellt werden, dass die hintere Seitentür mit einem Hebelwerkzeug versucht wurde aufzustemmen. Nachdem dies nicht funktionierte, lies der unbekannte Langfinger vom Bus ab und entfernte sich. Der Sachschaden wird auf 800 Euro beziffert. Die Polizei in Backnang ermittelt und nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen.

