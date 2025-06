Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Einbrecher nächtigt in Kellerraum und Brand von Müllsäcken

Aalen (ots)

Fichtenau: Unfallflucht

Am Montag zwischen 08 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen Gartenzaun in der Quellenstraße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Crailsheim: Einbrecher nächtigt in Kellerraum

Am Dienstagabend gegen 22:20 Uhr stellten Polizeibeamte einen Einbrecher in einem Kellerraum in der Lerchenstraße fest. Der 35-jährige Mann hatte den Zugang zum Kellerraum aufgebrochen, dort mehrere Getränkedosen entwendet und sich anschließend schlafen gelegt. Er wurde durch die Beamten aufs Polizeirevier verbracht und dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Schwäbisch Hall: Brand von Müllsäcken

Am Dienstagabend gegen 22:50 Uhr kam es an einer Sozialeinrichtung im Sudetenweg zum Brand von mehreren Müllsäcken in einer Garage. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro an der Garage. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell