Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht schnell geklärt

Am Dienstag um 15.40 Uhr befuhr ein 82-Jähriger mit seinem VW die Karlstraße. Beim Vorbeifahren an einem LKW streifte er diesen, so dass an seinem PKW der Außenspiegel abfiel. Der Senior stieg aus und sammelte seinen Spiegel ein. Obwohl er von Unfallzeugen darauf angesprochen wurde, stieg er anschließend wieder in sein Fahrzeug ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden an dem LKW in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern. Während der Unfallaufnahme kehrte der Senior wieder an die Unfallstelle zurück und konnte von einer Zeugin wiedererkannt werden.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 20 Uhr kreuzte eine 30-Jährige mit ihrem Mazda von der Gartenstraße kommend die Rechbergstraße. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines BMW einer ebenfalls 30-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß bei welchem ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Beleuchtung gefahren

Beim Ausparken stieß am Dienstag, gegen 18:20 Uhr, eine 46-Jährige mit ihrem Skoda gegen eine Beleuchtungseinrichtung des Münsters am Münsterplatz. Hierbei verursachte sie einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell