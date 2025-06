Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Versuchter Pkw-Aufbruch - Versuchter Einbruch - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Remshalden: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Eine 43 Jahre alte Audi-Fahrerin missachtete am Dienstagmorgen gegen 5:40 Uhr an der Kreuzung Mittelquerspange / Am Kelterwiesenbach die Vorfahrt eines 30-jährigen VW-Fahrers und verursachte hierdurch eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrer wurden hierbei leicht verletzt, an beiden Pkw entstand Sachschaden.

Winnenden-Schelmenholz: Versuchter Pkw-Aufbruch

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Nissan, der in der Forststraße geparkt war, einzubrechen. Den Tätern gelang es allerdings nicht, ins Innere des Fahrzeugs zu kommen, allerdings hinterließen sie beim Versuch, den Pkw aufzubrechen, Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Auffahrunfall

Eine 34-jährige BMW-Fahrerin bemerkte am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr beim Befahren der Stuttgarter Straße zu spät, dass die vor ihr fahrende 57 Jahre alte VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Die VW-Fahrerin erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Fellbach-Schmiden: Versuchter Einbruch

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Montag, 16:00 Uhr und Dienstag, 7:15 Uhr in die Stadtteilbücherei Schmiden in der Butterstraße einzubrechen. Die Täter gelangten nicht in die Bücherei, verursachten aber Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Backnang-Steinbach: Farbschmierereien

An der Bushaltestelle Lindenplatz wurde das Holzbushäuschen sowie ein Mülleimer mit Schriftzügen in roter Farbe, die dem politisch linken Spektrum zuzuordnen sein dürften, beschmiert. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

