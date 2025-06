Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl - Farbschmierereien - Sachbeschädgung - Anscheinend hilflose Lage eskaliert

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Anscheinend hilflose Lage eskaliert

Eine zunächst anscheinend hilflose Situation entwickelte sich am Montagabend in der Hauptstraße zu einem handfesten Übergriff.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete ein 22-Jähriger gegen 21 Uhr einen jungen Mann, der den Anschein erweckte, medizinische Hilfe zu benötigen. Als der 22-Jährige zu dem 18-Jährigen Mann eilte, reagierte dieser zunächst nicht auf die Ansprache. Daraufhin wollte er ihn in die stabile Seitenlage bringen, woraufhin der 18-Jährige unerwartet aggressiv reagierte und den Helfer angriff. Dieser konnte sich dem Angriff entziehen und die Polizei rufen. Als diese am Einsatzort eintrafen, reagierte der 18-Jährige auch ihnen gegenüber äußerst aggressiv, weshalb er von den Einsatzkräften geschlossen werden musste. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 18-Jährige die Polizeibeamten und spuckte sie an. Der 18-Jährge wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter PKW-Lenker beschädigte zwischen Freitag, 8 Uhr und Montag, 19.30 Uhr, einen Hyundai, welcher in der Schopenhauerstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Dewangen: Diebstahl aus PKW

Zwischen Sonntag, 19 Uhr und Montag, 17.45 Uhr, entwendete ein Unbekannter aus einem, im Windwiesenweg geparkten, PKW einen Geldbeutel mit Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Gegen 16 Uhr befuhr am Montag eine 42-Jährige die Heidenheimer Straße. Zeitgleich wollte ein 61-Jähriger mit seinem VW an der Einmündung "Hasengäßle" nach links in die Heidenheimer Straße abbiegen. Die 42-Jährige missachtete hierbei die Vorfahrt des 61-Jährigen wodurch es zur Kollision kam. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Ellwangen: Farbschmiererei

Am Montag wurde gegen 19:45 Uhr eine Farbschmiererei in der Friedhofstraße bekannt. Unbekannten beschmierten dort die Wand der Kirche mit Farbe. Sachdienliche Hinweis nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Geschädigten

In der Zeit von Freitag bis Sonntag wurde am Bahnhof ein E-Bike Diebstahl beobachtet. Vermutlich wurde an dem Wochenende ein E-Bike an den dortigen Fahrradständern entwendet. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben sowie den Besitzer des E-Bikes. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Rainau-Dalkingen: Diebstahl aus PKW

Aus einem verschlossenen Seat entwendete zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Montag, 17.15 Uhr, ein Dieb in der Westhausener Straße Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellenberg: Vandalen beschmieren Gebäude

Im Gässle wurde zwischen Montag, 26.5. und Montag, 2.06.25, 9 Uhr, ein dortiges Haus mit Graffiti beschmiert, sowie diverse Gegenstände zerstört. Zudem versuchten die Vandalen in das Gebäude einzudringen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, hat ein bislang Unbekannter an einem abgemeldeten Fahrzeug, welches in der Mozartstraße abgestellt war, die beiden Vorderreifen sowie den linken Hinterreifen mit einem Messer zerstochen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montag gegen 20:10 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lenker eines Sprinter die Buchauffahrt zwischen den beiden Kreisverkehren auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Hussenhofen. Der PKW-Lenker wechselte plötzlich auf die rechte Spur, obwohl dort bereits eine 25-jährige Opel-Lenkerin fuhr. Der unbekannte PKW-Lenker kollidierte hierbei seitlich mit dem Opel. Trotz des entstandenen Unfallschadens in Höhe von mindestens 1500 Euro setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Hussenhofen fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Auf dem Sprinter war eine Firmenaufschrift vorhanden. Das Fahrzeug müsste auf der rechten Fahrzeugseite entsprechende Beschädigungen aufweisen. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

