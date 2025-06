Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien - Unfälle - Bäume beschädigt

Aalen (ots)

Remshalden-Geradstetten: Halle mit Farbe beschmiert

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde die Mehrzweckhalle in der Friedensstraße mit Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 7:45 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Am Stadtgraben einen geparkten VW Touran und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitagmorgen gegen 9:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Großheppacher Straße ereignet hat. Ein bisher unbekannter Autofahrer touchierte beim Ausparken den Einkaufswagen einer 49-jährigen Frau. Dieser stieß anschließend gegen den Pkw der Frau. Nach einem kurzen Gespräch und in der Annahme, dass am Pkw der Frau kein Sachschaden entstanden ist, fuhr der bisher unbekannte Autofahrer weiter. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass der Seat der 49-Jährigen im Heckbereich beschädigt wurde. Beim Autofahrer soll es sich um einen ca. 75 bis 80 Jahre alten Mann handeln. Zudem konnte die Autofahrerin das Teilkennzeichen WN-SN benennen. Hinweise zum bisher unbekannten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Bäume beschädigt

Am Wochenende wurden in der Bühlstraße vor dem dortigen Fitnessstudio mehrere Bäume beschädigt. Durch einen bisher unbekannten Täter wurden mehrere Äste der Bäume abgesägt und hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

