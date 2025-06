Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Am Montag zwischen 07:45 Uhr und 20 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Fraschstraße auf dem Parkplatz einer Bankfiliale geparkten Opel und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Wolpertshausen: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstag 13 Uhr und Dienstag 09 Uhr einen in der Birkichstraße auf einem Parkplatz geparkten Opel, indem mehrere Scheiben, sowie der Außenspiegel des Fahrzeugs eingeschlagen und beschädigt wurden. Der Polizeiposten Ilshofen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07904 940010 entgegen.

