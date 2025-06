Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Brände - Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Brennender Pkw

Am Dienstag gegen 07:45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Erfurter Straße gerufen. Grund war ein Schmorbrand, der im Motorraum eines Suzukis, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes der Batterie, entstanden war. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit vier Fahrzeugen und 31 Wehrleuten vor Ort war, konnte den Brand rasch löschen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Garage, in dem das Auto stand, sowie das anliegende Wohnhaus wurden nicht beschädigt.

Aalen: Essen auf dem Herd vergessen

Mit acht Wehrleuten rückte die Feuerwehr am Dienstag gegen 10:55 Uhr zu einem vermeintlichen Küchenbrand in den Kälblesrainweg aus. Vor Ort wurde glücklicherweise nur angebranntes Essen auf einem Herd festgestellt. Es kam zu keinem nennenswerten Schaden.

Aalen: E-Bike entwendet

Am Freitag gegen 18:00 Uhr wurde festgestellt, dass ein Mountainbike vom Typ Haibike SDURO Hard Seven, welches an einem Fahrradständer in der Storchenstraße abgestellt war, von Unbekannten entwendet wurde. Das Rad war mittels einem Fahrradschloss gesichert und hat einen Wert von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des Mountainbikes machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Unterschneidheim: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Am Dienstag gegen 10:05 Uhr kam eine 21-jährige Frau auf der L 2221 zwischen Oberschneidheim und Tannhausen mit ihrem Pkw alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen geriet sie ins Schleudern und das Auto kam schlussendlich auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

