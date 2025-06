Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 51 Jahre alter Renault-Fahrer missachtete am Dienstagvormittag gegen 10:10 Uhr an der Kreuzung An der Talaue / Alte Bundesstraße die Vorfahrt eines 52-jährigen Mercedes-Fahrers. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Berglen-Steinach: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde die hintere linke Seitenscheibe eines Pkw, der in der Fichtenstraße geparkt war, eingeschlagen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6 940 entgegen.

Fellbach: Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 17.23 Uhr schlugen unbekannte Vandalen die Heckscheibe eines VW, der in der Cannstatter Straße geparkt war, ein. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Die Polizei in Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell