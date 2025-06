POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebe auf frischer Tat ertappt

Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht schnell geklärt Am Dienstag um 15.40 Uhr befuhr ein 82-Jähriger mit seinem VW die Karlstraße. Beim Vorbeifahren an einem LKW streifte er diesen, so dass an seinem PKW der Außenspiegel abfiel. Der Senior stieg aus und sammelte seinen Spiegel ein. Obwohl er von Unfallzeugen darauf angesprochen wurde, stieg er anschließend wieder in sein Fahrzeug ein und entfernte sich unerlaubt von der ...

