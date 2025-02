Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

04.02.2025 | Kreis Stormarn | 01.02.25 - 02.02.25 - Großhansdorf

Bereits in der Nacht vom 01.02.2025, 17:30 Uhr auf den 02.02.2025, 08:50 Uhr, kam es zu diversen Sachbeschädigungen an Pkw in Großhansdorf.

Anwohner stellten am Sonntagmorgen in der Straße "Haberkamp" in Großhansdorf fest, dass an mehreren Pkw die Heckscheibenwischer abgebrochen wurden. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen in der Folge insgesamt sieben Strafanzeigen auf. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um Pkw namhafter Hersteller.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht im Bereich der Straße Haberkamp verdächtige Personen wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer: 04102-4564-0 oder per E-Mail: grosshansdorf.pst@polizei.landsh.de entgegen.

