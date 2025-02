Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

04.02.2025 | Kreis Stormarn | 02.02.2025 - 03.02.2025 - Reinbek

Im Verlauf der Nacht vom 02.02.2025, 18:00 Uhr bis zum 03.02.2025, 09:30 Uhr, wurden im Stadtgebiet Reinbek vier Fahrzeuge gewaltsam geöffnet. In allen Fällen wurde glücklicherweise kein Stehlgut entwendet.

Am 02.02.25 gegen 23:30 Uhr erkannte ein Zeuge im "Wittenkamp" in Reinbek zwei Personen, die sich an einem Honda CR-V auf einem Privatgrundstück unberechtigt aufhielten. Die Täter öffneten auf noch unbekannte Weise das Fahrzeug und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Die Personen konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Am Morgen des 03.02.2025 stellte ein weiterer Geschädigter in der Straße "Schaumanns Kamp" fest, dass von seinem Wohnmobil Fiat die Seitentür herausgehoben worden ist. Zu einem weiteren Diebstahlsversuch kam es in der gleichen Straße, bei der sich die Täter an einem Toyota Avensis versuchten. Beide Fahrzeuge wurden ebenfalls durchsucht, zu Stehlgut ist es auch hier nicht gekommen.

In der "Danziger Straße" öffneten die unbekannten Täter auf unbekannte Weise einen auf einem Parkplatz abgestellten Ford Fiesta. Dort wurde das Handschuhfach durchwühlt.

Tatzusammenhänge werden derzeit geprüft.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell