POL-RZ: Wohnungsbrand in Ahrensburg

04.02.2025| Kreis Stormarn | 03.02.2025 - Ahrensburg

Gestern Nachmittag (03.02.2025) kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ahrensburg. Eine Bewohnerin wurde lebensgefährlich verletzt.

Gegen 15.00 Uhr wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Klaus-Groth-Straße in Ahrensburg in Kenntnis gesetzt. Die in der brandbetroffene Wohnung lebende 76-Jährige bemerkte das Feuer und begab sich noch ins Treppenhaus, bevor sie dort zusammenbrach. Die Ahrensburgerin musste daraufhin reanimiert werden und kam umgehend in ein Krankenhaus, Lebensgefahr konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Nach aktuellem Stand ist die Bewohnerin auf dem Weg der Besserung

Alle weiteren Bewohner verließen das Haus unverletzt.

Das Mehrfamilienhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Seitens der Stadt Ahrensburg wurden alle Bewohner in anderen Wohnungen untergebracht.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache und zu dem entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden.

