Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, zwischen 12.45 Uhr und 21.45 Uhr, auf einem Parkplatz in der Sulzdorfer Straße einen dort geparkten Audi. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung an PKW

Ein 26-Jähriger parkte am Mittwoch gegen 18:45 Uhr einen VW in der Stuttgarter Straße auf einem dortigen Firmengelände. Als er gegen 19.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen bereits völlig durchnässten Zettel, der am Fahrzeug angebracht wurde und zudem Beschädigungen am Heckscheibenwischer fest. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 18-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 21 Uhr, die Carl-Zeiss-Straße. In einer dortigen Linkskurve geriet er aufgrund nasser Fahrbahn nach rechts auf den Bordstein. Infolgedessen wurde der hintere Reifen seines Opel abgerissen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8500 Euro.

Neuler/Ebnat: Diebstahl aus PKW

Aus einem VW wurde zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 16:45 Uhr, Bargeld entwendet. Das Fahrzeug stand zu dem Zeitpunkt auf einem Hofgelände in der Ebnater Dorfstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Stocken: Holz entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 31.5.25, 18 Uhr und Mittwoch, 16:30 Uhr, über fünf Meter Fichtenstämme im Wert von rund 300 Euro, welche auf einem Verbindungsweg zwischen Treppelmühle und Keuerstadt gelagert waren. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell