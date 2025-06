Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkene Jugendliche am Steuer. Fahrerwechsel zur Vertuschung.

Ludwigshafen - Rheingönheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 08.06.2025 meldete eine Zeugin der Polizei, dass in der Hauptstraße, Ludwigshafen am Rhein, eine alkoholisierte Jugendliche in einen Transporter stieg und losfuhr. Dabei fuhr sie Schlangenlinien. Der Transporter konnte durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden, dabei wurde er nun von einem 53 Jahre altem Mann gefahren. Wie sich herausstellte, hatte der Mann mit der Jugendlichen zwischenzeitlich die Plätze getauscht, bevor die Polizei das Fahrzeug kontrollierte. Die 15-jährige Jugendlichen, welche zuvor gefahren war, konnte im rückwärtigen Laderaum entdeckt werden. Bei beiden Personen waren deutliche Hinweise auf Alkoholisierung feststellbar, so dass sie zur Dienststelle verbracht wurden und dort durch einen Arzt jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, der Mann musste auch seinen Führerschein abgeben. Die 15-Jährige hat altersentsprechend keinen Führerschein, so dass gegen sie auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird.

