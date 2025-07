Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Förderverein ermöglicht einen Ausflug in die Höhe für die Löscheinheit Xanten-Mitte

Freitag, 27.06.2025 - "Teambuilding, Höhengewöhnung und Grenzenerkennung" hieß es auf einem Dienstabend der Löscheinheit Xanten-Mitte. Im Hochseilgarten an der Xantener Südsee erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einmal eine etwas andere Herausforderung.

In einem Parcours galt es verschiedene Hindernisse zu überwinden und dies in teilweise schwindelerregender Höhe. Dabei war nicht nur Teamwork gefragt, es galt auch die eigene Handlungssicherheit in der Höhe korrekt einzuschätzen und unter Beweis zu stellen.

Ermöglicht wurde dieser besondere Dienstabend durch den Förderverein der Feuerwehr Xanten. Die Finanzierung der Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe jeder Stadt oder Gemeinde. Einige Aktivitäten oder Beschaffungen gehen jedoch über den gesetzlichen Auftrag hinaus. Der Förderverein unterstützt hier die Feuerwehr durch freiwillige Spenden seiner Mitglieder.

Eine Mitgliedschaft im Förderverein der Feuerwehr Xanten ist bereits ab einem Jahresbeitrag von 12 Euro möglich und stellt eine Möglichkeit dar die Arbeit der Feuerwehr Xanten zu unterstützen ohne direkt am Einsatzdienst selber teilzunehmen. Weitere Informationen und auch den Aufnahmeantrag gibt es auf der Webpräsenz des Vereins zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Xanten e.V. https://feuerwehr-xanten.de/foerderverein

