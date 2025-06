Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Brandschutzaufklärung für Kinder der Grundschule in Marienbaum

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Donnerstag, 12.06.2025 - 24 Kinder der vierten Klasse der Viktor Grundschule Teilstandort Marienbaum waren bei der Löscheinheit Nord zu Gast.

In einem kurzen Theorieteil beschäftigten sie sich nicht nur mit dem korrekten Verhalten im Brandfall und dem Absetzen eines Notrufs, auch auf die verschiedenen Arten von Feuerwehren wurde kindgerecht eingegangen. Hierbei hatten die Kinder einen besonderen Fokus auf die Freiwilligen Feuerwehren und die damit verbundene Bedeutung des Ehrenamtes in Deutschland generell. Im Detail wurde danach die Feuerwehr Xanten vorgestellt, bevor es in die Praxis ging.

Eindrucksvoll wurde den Kindern demonstriert was passiert, wenn man brennendes Fett mit Wasser löscht. Die resultierende sog. Fettexplosion mit ihrer meterhohen Stichflamme bewies eindrücklich, dass Wasser hier kein geeignetes Löschmittel darstellt. Eine wichtige Erkenntnis, gerade im häuslichen Umfeld.

Nachdem die Ausrüstung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs, kurz HLF, den Kindern vorgestellt wurde und auch die Schutzkleidung der Feuerwehr in Augenschein genommen werden konnte, endete der Nachmittag bei der Feuerwehr.

Neben der Brandschutzerziehung, die regelmäßig mit den Vorschulkindern der Kindergärten stattfindet, sind auch solche Veranstaltungen mit Grundschulkindern ein wichtiger Bestandteil in der frühzeitigen Sensibilisierung der Kinder für die Themen Brandschutz und Notfälle.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell