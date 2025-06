Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Brand in Asylunterkunft in Xanten - keine Verletzten, Gebäude unbewohnbar

Bild-Infos

Download

Xanten (ots)

Dienstag, 17.06.2025, 12:41 Uhr - Am heutigen Mittag kam es in einer Asylunterkunft in Xanten zu einem Brand. Ein Bewohnerzimmer stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Es konnten alle 40 Bewohner das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage und der Möglichkeit einer größeren Zahl an Verletzten wurde ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Die Löscharbeiten wurden durch mehrere Trupps unter Atemschutz durchgeführt. Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Das Gebäude ist infolge des Brandes nicht mehr bewohnbar. Das Ordnungsamt hat umgehend die Unterbringung der betroffenen Personen organisiert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell